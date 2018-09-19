Sigara Böreği
Çayın yanında atıştırmalıklar için sigara böreği tarifi... Bakın çıtır çıtır sigara böreği nasıl yapılıyor...
Malzemeler
Yapılışı
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1
İç malzeme için peynirin üzerine kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Yufkaların her birini 12 eşit üçgen parça olacak şekilde kesin.
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2
Üçgen parçaların geniş kısmına peynirli harçtan koyun. Yanlarını üzerine kapatıp rulo şeklinde sarın. Açılmalarını önlemek için uç kısımlarını suya batırıp kapatın.
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3
Tüm malzeme bitene dek işleme devam edin. Daha sonra kızgın yağda çevirerek kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 1-2 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.
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