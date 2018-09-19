Tarif Ara
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Sigara böreği

Sigara Böreği

Sigara Böreği
KOLAY 10 DAKİKA

Çayın yanında atıştırmalıklar için sigara böreği tarifi... Bakın çıtır çıtır sigara böreği nasıl yapılıyor...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    İç malzeme için peynirin üzerine kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Yufkaların her birini 12 eşit üçgen parça olacak şekilde kesin.

  • 2

    Üçgen parçaların geniş kısmına peynirli harçtan koyun. Yanlarını üzerine kapatıp rulo şeklinde sarın. Açılmalarını önlemek için uç kısımlarını suya batırıp kapatın.

  • 3

    Tüm malzeme bitene dek işleme devam edin. Daha sonra kızgın yağda çevirerek kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 1-2 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ege Otlu Kiş
KOLAY 30 DAKİKA

Ege Otlu Kiş

Su böreği
KOLAY 40 DAKİKA

Su böreği

Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
ORTA 80 DAKİKA

Pastırmalı ve Kaşarlı Börek

Pizza Tarifi
ORTA 20 DAKİKA

Pizza Tarifi