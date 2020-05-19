Semizotlu Büzgü Börek

Yufkaların her birini 8 adet üçgen parçaya bölüp, toplamda 24 parça elde edin. 1 adet yufkayı, uzun üçgen ucu kendinize bakacak şekilde düz bir zemine yayın. Üzerine su ve ayçiçeği yağı karışımından sürün. Daha sonra uzun üçgen ucu büzerek karşı tarafla birleştirin ve kelebek şekli elde edin. Kalan iki ucu kendinize bakacak şekilde birleştirip, birleşim yerine 1 tatlı kaşığı harçtan koyun ve sigara böreği gibi sarın. Ters çevirip fırın tepsisine yerleştirin.