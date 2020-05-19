Semizotlu Büzgü Börek
Farklı sunumuyla ve semizotunun verdiği aroma ile yemeye doyamayacağınız Semizotlu Büzgü Börek tarifi Sofra'da.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harç için ince doğranmış semizotu, rendelenmiş beyaz peynir, 1 adet yumurtanın akı, karabiber ve pul biberi karıştırın. Ayrı bir yerde su ve ayçiçeği yağını karıştırın. Daha sonra kenara alın.
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2
Yufkaların her birini 8 adet üçgen parçaya bölüp, toplamda 24 parça elde edin. 1 adet yufkayı, uzun üçgen ucu kendinize bakacak şekilde düz bir zemine yayın. Üzerine su ve ayçiçeği yağı karışımından sürün. Daha sonra uzun üçgen ucu büzerek karşı tarafla birleştirin ve kelebek şekli elde edin. Kalan iki ucu kendinize bakacak şekilde birleştirip, birleşim yerine 1 tatlı kaşığı harçtan koyun ve sigara böreği gibi sarın. Ters çevirip fırın tepsisine yerleştirin.
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3
Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp, üzerlerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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