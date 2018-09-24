Sebzeli Kalp Börekler

Milföy hamurlarını hafifçe yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin. 4 adet milföy hamurunu merdane yardımıyla ayrı ayrı açın. Yan yana getirerek, kenarları hafif üst üste gelecek şekilde 1 adet büyük ve bütün bir milföy elde edin. Birleşim yerlerinin açılmaması için elinizle hafif bastırın. Üzerine ıspanaklı harcı yayıp, kalan 4 adet milföyü, ilk hazırladıklarınız gibi yapıp, üzerine yayın.