Sebzeli Kalp Börekler
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ispanak ve pırasayı yıkayıp, kuruladıktan sonra incecik kıyın. Tereyağında birlikte soteleyip, karabiber ve tuz ekleyin. Daha sonra karıştırıp ocaktan alın.
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2
Milföy hamurlarını hafifçe yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin. 4 adet milföy hamurunu merdane yardımıyla ayrı ayrı açın. Yan yana getirerek, kenarları hafif üst üste gelecek şekilde 1 adet büyük ve bütün bir milföy elde edin. Birleşim yerlerinin açılmaması için elinizle hafif bastırın. Üzerine ıspanaklı harcı yayıp, kalan 4 adet milföyü, ilk hazırladıklarınız gibi yapıp, üzerine yayın.
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3
Kalp şeklindeki kalıpla kesip, kenarlarının açılmaması için çatal yardımıyla hafifçe bastırın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika, üzerileri kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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