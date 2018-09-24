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Sebzeli Kalp Börekler

Sebzeli Kalp Börekler
ORTA 30 DAKİKA

Sabah kahvaltısını güzelleştirmek için sebzeli kalp börekler nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ispanak ve pırasayı yıkayıp, kuruladıktan sonra incecik kıyın. Tereyağında birlikte soteleyip, karabiber ve tuz ekleyin. Daha sonra karıştırıp ocaktan alın.

  • 2

    Milföy hamurlarını hafifçe yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin. 4 adet milföy hamurunu merdane yardımıyla ayrı ayrı açın. Yan yana getirerek, kenarları hafif üst üste gelecek şekilde 1 adet büyük ve bütün bir milföy elde edin. Birleşim yerlerinin açılmaması için elinizle hafif bastırın. Üzerine ıspanaklı harcı yayıp, kalan 4 adet milföyü, ilk hazırladıklarınız gibi yapıp, üzerine yayın.

  • 3

    Kalp şeklindeki kalıpla kesip, kenarlarının açılmaması için çatal yardımıyla hafifçe bastırın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika, üzerileri kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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