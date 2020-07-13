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Kuru Domatesli Kek

Kuru Domatesli Kek
ORTA

Sizin için hazırladığımız domatesli kek tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kurutulmuş domatesleri yumuşamaları için sıcak suda 10 dakika bekletip ince dilimleyin.

  • 2

    Yumurtaları geniş bir kapta çırpın. Yağları ve yoğurdu ilave edip çırpmaya devam edin. Karışıma elenmiş un, kabartma tozu, dövülmüş sarımsak ve tuz ekleyip homojen bir kıvam alana dek karıştırın.

  • 3

    Üzerine kurutulmuş domates ekleyin. Karışımı iyice yağladığınız baton bir kek kalıbına veya muffin kalıplarına dökün.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Kekikle süsleyerek servis yapın.

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