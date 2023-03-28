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Yumurtalı Ve Tulum Peynirli Ramazan Pidesi

Yumurtalı Ve Tulum Peynirli Ramazan Pidesi
ORTA 10 DAKİKA

Bereketleri sofraların, hep birlikte yapılan iftarların, her bir lokmanın değerinin bilindiği ramazanın en özel lezzetlerinden biri ramazan pidesi. Peki yumurtalı, peynirli Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla Yumurtalı Ramazan Pidesi tarifi

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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