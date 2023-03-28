Yumurtalı Ve Tulum Peynirli Ramazan Pidesi
Bereketleri sofraların, hep birlikte yapılan iftarların, her bir lokmanın değerinin bilindiği ramazanın en özel lezzetlerinden biri ramazan pidesi. Peki yumurtalı, peynirli Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla Yumurtalı Ramazan Pidesi tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pide hamurunu yapmak için bütün malzemeyi karıştırma kabına alın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
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2
Üzerini kapatıp 45 dakika mayalanmaya bırakın. İki eşit parçaya ayırıp altlarına kepek serpin ve 30 dakika mayalanmaya bırakın. Süre sonunda üzerine süt sürerek parmak uçlarımızla şekillendirin.
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3
Çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında kontrol ederek üzerileri kızarana kadar pişirin. Fırından alıp üzerilerinden enlemesine kapak kesin
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4
Tulum peyniri serpin. Yumurta kırıp yeniden fırına verin. Peynir eriyene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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