Bavyera Pretzel
Çay saatlerinize Alman şıklığınızı ekleyecek hem tatlı hem tuzlu şekilde hazırlayabileceğiniz bir lezzet. Orijinal tarifiyle Almanya mutfağından kalkıp mutfaklarınıza gelen bavyera pretzel tarifimiz.
Malzemeler
Yapılışı
Bir buçuk su bardağı ılık suyu bir kaseye alın. Mayayı ve şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika bekletin.
Unu geniş bir yoğurma kabına alın. Mayalı suyu dökün ve hamur toparlanmaya başlayana kadar yoğurun. Ardından tereyağını ekleyerek yumuşak ve elastik bir kıvam elde edinceye kadar yoğurmaya devam edin. Hamur ele hafif yapışırsa 1–2 yemek kaşığı un serpebilirsiniz.
Tuzu katın ve tekrar yoğurun. Hamuru toparlayıp hafifçe yuvarlayın. Hafif yağlanmış bir kaseye alın. Üzerini örtün ve 30–40 dakika oda sıcaklığında mayalandırın.
Mayalanan hamuru tezgaha alın ve 6 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı kısa rulolar yapın ve 10 dakika dinlendirin.
Her parçayı ortası kalın uçları ince olacak şekilde 45–50 cm uzunluğunda şerit yapın. Uçları bir kez birbirinin üzerinden geçirip ortada gövdeye bastırın. Şekil verdiğiniz pretzelleri pişirme kağıdı serili tepsiye dizin. Şeritler çok yumuşaksa 5 dakika buzdolabında bekletin.
5 su bardağı suyu geniş bir tencerede kaynatın. Ocağı kısın ve karbonatı suya serpiştirin. Pretzel'leri tek tek bu karışımın içine alın, 15–20 saniye bekletin. Delikli spatula ile çıkarıp süzdürün ve tekrar tepsiye yerleştirin.
Pretzel'in alt kısmına jilet veya keskin bir bıçakla 5–7 cm'lik yüzeysel bir çizik atın. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 12–14 dakika pişirin.
Fırından çıkan pretzel'leri 5 dakika tel ızgara üzerinde bekletin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.
Pretzel Hangi Ülkeye Ait?
Pretzel Alman mutfağına ait hamur işi bir yemektir.
Pretzel Tuzlu Bir Yiyecek Midir?
Pretzel genel olarak tuz baharatı kullanılan bir yiyecektir fakat sadece tuzla yapılmaz. İçerisine peynir, çikolata, şeker gibi farklı malzemelerde konulabilir.
Pretzel Hamuru Nasıl Olur?
Pretzel hamuru ele yapışmayan kıvamda olmalı. Elastik ve sıkı bir dokuya sahip olmalıdır.
