Pırasalı Peynirli Börek
Sofralarımızın vazgeçilmezi olan böreklere yeni bir tarif daha ekleniyor! İç harcı oldukça lezzetli ve faydalı olan pırasalı peynirli börekte pırasa ve kaşarın uyumu oldukça lezzetli... Pırasalı Peynirli Börek nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pırasaları ince halkalar şeklinde dilimleyin. Soğanı küp doğrayın. Sarmısağı ince kıyın. Zeytinyağı ve tereyağını bir tencereye alın. Üzerine pırasa, soğan ve sarımsak ekleyin. Kekik katıp, tuz, karabiberini ayarlayın ve 12 dakika karıştırarak kavurun. Üzerine kremayı katın ve kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alın ve ılınınca üzerine kaşar peyniri ilave edin. Karışımı buzdolabına koyup yarım saat dinlendirin.
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2
Yufkalara süreceğiniz zeytinyağı ve suyu karıştırın. 1 adet yufkayı düz bir zemine serin ve bir fırça yardımı ile üzerine yağlı karışımdan sürün. Daha sonra 6 üçgen parçaya bölün. Bir parça küçük üçgen yufkanın geniş tarafına pırasalı harçtan koyup, sigara böreği yapar gibi sarın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Yufka ve iç harç bitene dek işleme devam edin. Böreklerin üzerine su ve zeytinyağı karışımından sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.
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