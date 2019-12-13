Pırasalı Peynirli Börek

Yufkalara süreceğiniz zeytinyağı ve suyu karıştırın. 1 adet yufkayı düz bir zemine serin ve bir fırça yardımı ile üzerine yağlı karışımdan sürün. Daha sonra 6 üçgen parçaya bölün. Bir parça küçük üçgen yufkanın geniş tarafına pırasalı harçtan koyup, sigara böreği yapar gibi sarın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Yufka ve iç harç bitene dek işleme devam edin. Böreklerin üzerine su ve zeytinyağı karışımından sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.