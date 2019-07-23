Kıymalı ve Cevizli Saç Böreği
Sabah kahvaltısına çıtır çıtır bir börek olsa da yesek diyorsanız bu tarif tam size göre! İşte kahvaltıya hemen hazırlayabileceğiniz kıymalı cevizli saç böreği tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kıyma ve ayçiçek yağını bir tavaya alın. İçine yemeklik doğranmış soğan ve dolmalık fıstığı ilave edip, kavurun. Ceviz, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip, şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktan alın.
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2
Ekmek hamurlarını derin bir kabın içinde yoğurun. Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparıp, unlu tezgahın üzerinde merdane yardımıyla açın. Bir kenarına soğuyan iç harçtan koyun ve diğer kısmı üzerine kapatıp, elinizle bastırarak ay şekli verin.
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3
Hamur ve iç harç bitene kadar aynı işleme devam edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı koyun ve 2 adet böreği önlü arkalı kızartın. Diğer börekleri de aynı şekilde kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
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