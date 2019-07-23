Kıymalı ve Cevizli Saç Böreği

Hamur ve iç harç bitene kadar aynı işleme devam edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı koyun ve 2 adet böreği önlü arkalı kızartın. Diğer börekleri de aynı şekilde kızartın. Sıcak olarak servis yapın.