Sirken Otlu Tepsi Böreği
Anadolu mutfağının gizli hazinelerinden... Sirken Otlu Tepsi Böreği, hem doyurucu hem de çok lezzetli bir öğün arayanlar için ideal. Fırından yükselen mis kokusuyla tüm evi saracak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
İç harcı için sirken otunun kalın saplarını temizleyip yapraklarını bol suda yıkayın, iyice kurulayın ve doğrayın. Taze soğan ve yeşil biberleri ince doğrayın. Peyniri ufalayın ve tüm malzemeyi karıştırarak iç harcı hazırlayın.
-
2
Sos harcı için tüm malzemeleri geniş bir kapta çırpın.
-
3
Dikdörtgen bir fırın kabının tabanına 1 adet yufka serin. Üzerine sostan gezdirin. 1.5 yufkayı elinizle parçalayarak kabın içine gelişigüzel yerleştirin, tekrar sos dökün. İç harcı tüm yüzeye yayın. Kalan 1.5 yufkayı aynı şekilde parçalayarak üzerine yerleştirin, yeniden sos dökün.
-
4
En altta serili olan ilk yufkanın dışarı sarkan kenarlarını üstte kapatın. Kalan sosu en üste dökün. Üzerine susam ve pul biber serpin. Fırına vermeden önce dilimleyin.
-
5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından alıp 10 dakika dinlendirin ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Bağ Bozumu Sofrası
- Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
- Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel