Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Kabaklı gül böreği

Kabaklı Gül Böreği

Kabaklı Gül Böreği
ZOR 50 DAKİKA

Çay saatlerinin ve özel davetlerin vazgeçilmezi! Kabaklı gül böreği, fırından yükselen mis kokusuyla iç ısıtan, sıcak ve doyurucu bir lezzet sunar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Soğanın ve kabakların kabaklarını soyup küp doğrayın. Tavaya zeytinyağını alın, önce soğanı, ardından kabakları ekleyerek soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp ezilmiş patates, dereotu ve maydanoz ile karıştırın.

  • 2

    Yufkayı üç eşit parçaya kesin.

  • 3

    Sos harcı için yoğurt ve zeytinyağını karıştırıp yufkaların her yerine fırçayla sürün. Geniş kenarlarına kabaklı iç harçtan koyun. Yufkaları rulo şeklinde sarın ve ardından kendi etrafında döndürerek gül şekli verin.

  • 4

    Gül böreklerini pişirme kâğıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp mavi haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

  • 5

    Servis sırasında

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kuru Domatesli Kek
ORTA

Kuru Domatesli Kek

Ispanaklı Börek
KOLAY 20 DAKİKA

Ispanaklı Börek

Üsküp Böreği
KOLAY 15 DAKİKA

Üsküp Böreği

Kalakay Çöreği
KOLAY 10 DAKİKA

Kalakay Çöreği

YILDIZ ÖZ SAMAHA