Kabaklı Gül Böreği
Çay saatlerinin ve özel davetlerin vazgeçilmezi! Kabaklı gül böreği, fırından yükselen mis kokusuyla iç ısıtan, sıcak ve doyurucu bir lezzet sunar.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Soğanın ve kabakların kabaklarını soyup küp doğrayın. Tavaya zeytinyağını alın, önce soğanı, ardından kabakları ekleyerek soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp ezilmiş patates, dereotu ve maydanoz ile karıştırın.
-
2
Yufkayı üç eşit parçaya kesin.
-
3
Sos harcı için yoğurt ve zeytinyağını karıştırıp yufkaların her yerine fırçayla sürün. Geniş kenarlarına kabaklı iç harçtan koyun. Yufkaları rulo şeklinde sarın ve ardından kendi etrafında döndürerek gül şekli verin.
-
4
Gül böreklerini pişirme kâğıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp mavi haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.
-
5
Servis sırasında
Sofra’da Bu Ay
- Bağ Bozumu Sofrası
- Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
- Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel