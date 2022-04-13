Pastırmalı Pizza
"Evde pizza nasıl yapılır?" diyorsanız fırında pişen, bu kolay ve pratik pastırmalı pizza tarifini çok sevecek, yapmak isteyeceksiniz. İşte pastırmalı pizza tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için un, ılık süt, şeker ve mayayı geniş bir kaba alıp yoğurmaya başlayın. Tuz ve yumurtayı ekleyip yoğurmaya devam edin.
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2
Hafif ele yapışan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Mayalanması için 1 saat oda ısısında bekletin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp, merdane ile 2 mm kalınlığında açın.
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3
Açtığınız hamurları 2 parmak şeritler olacak şekilde kesin. Şerit boyunca hamurların üzerine dil peyniri ve pastırma yerleştirin.
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4
Hamuru bir ucundan başlayarak rulo halinde sarın ve daha önce yağladığınız orta boy, yuvarlak kelepçeli kek kalıbının ortasına yerleştirin. Kalan hamur, peynir ve pastırmayı da aynı şekilde hazırlayıp rulo yapmadan ortaya yerleştirdiğiniz hamurun etrafında döndürerek kek kalıbını kaplayacak şekilde yerleştirin.
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5
Üzeri için yumurta sarısı ve zeytinyağını çırpın. Pizzanın üzerine fırça yardımıyla sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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