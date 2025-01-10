Karalahana Çiçekli Krep
Karalahananın zengin besin değerini, nefis krep hamuru ile buluşturun. Hem pratik hem de özgün bir tat arayanlar için mükemmel bir seçenek!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurta, süt, un, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve damak tadınıza göre tuzu iyice çırpın.
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2
4-5 dal karalahana çiçeklerini yarım yemek kaşığı zeytinyağı ile yağladığımız tavaya dizin. Üzerine boza kıvamındaki krep hamurundan 1 çorba kepçesi dökün. Her iki tarafını da hafif kızarana kadar pişirin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın.
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3
4-5 dal karalahana çiçeklerini tuz ve yarım yemek kaşığı zeytinyağı ile tavada hafifçe soteleyin.
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4
Yeşil krema için krema, sarımsak ve ayıklanmış yeşillikleri blender'de çekin. Peynir ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp kenara kaldırın.
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5
Krepleri düz bir zemine yerleştirin. Üzerlerine yeşil kremayı yayın. Gevşek olacak şekilde ve rulo biçiminde sarın. Yanında sotelenmiş karalahana çiçekleri ile birlikte servis yapın.
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