Tarif Ara
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Karalahana çiçekli krep

Karalahana Çiçekli Krep

Karalahana Çiçekli Krep
ORTA

Karalahananın zengin besin değerini, nefis krep hamuru ile buluşturun. Hem pratik hem de özgün bir tat arayanlar için mükemmel bir seçenek!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yumurta, süt, un, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve damak tadınıza göre tuzu iyice çırpın.

  • 2

    4-5 dal karalahana çiçeklerini yarım yemek kaşığı zeytinyağı ile yağladığımız tavaya dizin. Üzerine boza kıvamındaki krep hamurundan 1 çorba kepçesi dökün. Her iki tarafını da hafif kızarana kadar pişirin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın.

  • 3

    4-5 dal karalahana çiçeklerini tuz ve yarım yemek kaşığı zeytinyağı ile tavada hafifçe soteleyin.

  • 4

    Yeşil krema için krema, sarımsak ve ayıklanmış yeşillikleri blender'de çekin. Peynir ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp kenara kaldırın.

  • 5

    Krepleri düz bir zemine yerleştirin. Üzerlerine yeşil kremayı yayın. Gevşek olacak şekilde ve rulo biçiminde sarın. Yanında sotelenmiş karalahana çiçekleri ile birlikte servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Yufkada Enginar
ORTA 10 DAKİKA

Yufkada Enginar

Pırasalı Börek
KOLAY 15 DAKİKA

Pırasalı Börek

Simit Tarifi
KOLAY

Simit Tarifi

Tavuklu Börek
KOLAY 20 DAKİKA

Tavuklu Börek