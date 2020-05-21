Tavuk Etli Islama Börek
Daha önce tavuklu börek yemeyenler için harika bi tarif
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuğu bir tencereye alıp üzerini 3 parmak geçecek kadar su ve tuz ekleyip, haşlayın. Sudan alıp kemiklerinden ayırın ve didikleyin.
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2
Yufkalardan birini yağlanmış bir fırın tepsisinin ortasına kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirin. Sarkan kısımları katladığınız her kata yağ sürerek zarf şeklinde ortaya katlayın.
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3
Kalan iki yufkayı da yine katladığınız her katına yağ sürerek tepsiye üst üste yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.
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4
Daha sonra üzerine 3 su bardağı soğuk tavuk suyu gezdirip yeniden fırına verin. Tavuk suyunu tamamen çekene kadar pişirin.
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5
Fırından alıp 15 dakika kadar yufkanın ılınması için bekletin. Üzerine didiklenmiş tavuk, ceviz, kuru domates ve kaşar peynirini koyup rulo pasta sarar gibi sarın.
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6
Üzerine yumurta sarısını sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.
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