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Tavuk Etli Islama Börek

Tavuk Etli Islama Börek
ORTA

Daha önce tavuklu börek yemeyenler için harika bi tarif

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tavuğu bir tencereye alıp üzerini 3 parmak geçecek kadar su ve tuz ekleyip, haşlayın. Sudan alıp kemiklerinden ayırın ve didikleyin.

  • 2

    Yufkalardan birini yağlanmış bir fırın tepsisinin ortasına kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirin. Sarkan kısımları katladığınız her kata yağ sürerek zarf şeklinde ortaya katlayın.

  • 3

    Kalan iki yufkayı da yine katladığınız her katına yağ sürerek tepsiye üst üste yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.

  • 4

    Daha sonra üzerine 3 su bardağı soğuk tavuk suyu gezdirip yeniden fırına verin. Tavuk suyunu tamamen çekene kadar pişirin.

  • 5

    Fırından alıp 15 dakika kadar yufkanın ılınması için bekletin. Üzerine didiklenmiş tavuk, ceviz, kuru domates ve kaşar peynirini koyup rulo pasta sarar gibi sarın.

  • 6

    Üzerine yumurta sarısını sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.

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