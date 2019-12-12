Kavurmalı ve Kaşarlı Pide

Hamur için un, maya ve tuzu yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyin ve yoğurun. Hamuru 10 adet eşit bezeye ayırın ve üzerini nemli bir bezle örtüp, 15 dakika dinlendirin. 1 adet bezeyi oklavayla açın ve kenarlarını 1 parmak genişliğinde içeri doğru kıvırın.