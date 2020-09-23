Sebze Dolgulu Baharatlı Börekler
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamuru için unu geniş bir kaba alıp yumurta, su ve tuzla karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın.
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2
İç harcı için zeytinyağını küçük bir tavaya alıp üzerine kıyılmış mantar ve sarımsak ekleyerek mantar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Bezelyeyi ilave edip 1-2 dakika kavurun ve haşlanmış patatesleri ezerek üzerine ekleyin. Karanfil, kakule, karabiber ve tuzu ilave edin. Bezelye yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Ilındıktan sonra kaşar peynirini ekleyin.
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3
Soğan sosu için zeytinyağı ve soğanı kısık ateşte soğanlar karemelize olana kadar pişirin. Tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.
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4
Dinlenen hamuru unlu zeminde bıçak sırtı kalınlığında açın. Hamurdan su bardağı ağzı ile yuvarlaklar kesin. Kestiğiniz hamurların uç kısmına hazırladığınız harçtan koyup elinizle bastırarak kapatın. Kenar kısımlarını kıvırarak veya hamur ruleti ile keserek şekil verin. Kaynayan tuzlu suya atın.
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5
Hamurlar suyun üzerine çıkınca delikli kepçe ile alıp bir havlu üzerine yan yana çıkarın. Tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp ısıttıktan sonra börekleri önlü arkalı kızartın. Yanında soğanlı sos eşliğinde servis yapın.
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