Sebze Dolgulu Baharatlı Börekler

İç harcı için zeytinyağını küçük bir tavaya alıp üzerine kıyılmış mantar ve sarımsak ekleyerek mantar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Bezelyeyi ilave edip 1-2 dakika kavurun ve haşlanmış patatesleri ezerek üzerine ekleyin. Karanfil, kakule, karabiber ve tuzu ilave edin. Bezelye yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Ilındıktan sonra kaşar peynirini ekleyin.