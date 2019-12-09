Yoğurtlu Gözleme
Diğer bildiğiniz gözlemelere benzemeyen bu gözleme size bildiklerinizi unutturacak! Yoğurtlu gözleme hem pratik hem de leziz, işte sizlere yoğurtlu gözleme tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harç için yoğurt, kıyılmış dereotu, maydanoz ve tuzu iyice karıştırın. Hamur için unu yoğurma kabına alıp, süt, ayçiçek yağı, su ve tuz ilave edip yoğurun. Hamuru 4 eşit bezeye ayırın.
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2
Oklava yardımıyla her parçayı ayrı ayrı orta kalınlıkta açın. Bir adet yufkanın ortasına yoğurtlu harçtan sürüp, zarf gibi katlayın.
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3
2 yemek kaşığı ayçiçek yağını yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, gözlemeyi önlü arkalı pişirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.
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