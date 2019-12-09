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Yoğurtlu Gözleme

Yoğurtlu Gözleme
KOLAY 10 DAKİKA

Diğer bildiğiniz gözlemelere benzemeyen bu gözleme size bildiklerinizi unutturacak! Yoğurtlu gözleme hem pratik hem de leziz, işte sizlere yoğurtlu gözleme tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
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