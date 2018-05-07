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Peynirli ve Otlu Börek

Peynirli ve Otlu Börek
ORTA 40 DAKİKA

İster iftarda ister sahurda... Bu lezzeti tattıktan sonra sofranızdan eksik tutmayacaksınız. İşte Peynirli ve Otlu Börek tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yoğurma kabında maya, toz şeker ve ılık sütü karıştırıp, 15-20 dakika bekletin. Daha sonra bu karışıma yoğurt, tuz ve yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edin. Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.

  • 2

    Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparın ve yuvarlak olacak şekilde açın. Fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı sürün ve ortadan ikiye kesin.

  • 3

    İç malzeme için taze soğan, dereotu ve maydanozu kıyıp bir kaba alın. Üzerine lor peyniri, çörek otu ve tuz katıp karıştırın. Kestiğiniz hamurun geniş kısmına uzunlamasına harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıt serilmiş orta büyüklükte fırına dayanıklı bir tepsinin orta kısmına gül şekli vererek yerleştirin.

  • 4

    Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve tepsinin ortasındaki böreğin etrafına sarın. Hamur ve iç harç bittikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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