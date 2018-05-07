Peynirli ve Otlu Börek

Yoğurma kabında maya, toz şeker ve ılık sütü karıştırıp, 15-20 dakika bekletin. Daha sonra bu karışıma yoğurt, tuz ve yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edin. Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.