Kıymalı Börek
Evde kolay kıymalı börek hazırlamak isteyenler, dışı çıtır çıtır kıymalı börek arayanlar; işte bu tarifle arayışınız son buluyor. Enfes lezzetiyle kıymalı börek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Harç için kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Rengi dönünce kıyma ekleyip suyunu salıp çekene kadar karıştırın. Kıyılmış kırmızı biber, tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın.
-
2
Hamur için su ve tuzu iyice karıştırın. Kulak memesi kıvamı alana kadar azar azar un ilave ederek yoğurun. Hamuru 21 bezeye ayırıp her birini oklava ya da merdane yardımıyla çay tabağı büyüklüğünde açın.
-
3
Arası için eritilmiş tereyağı ve zeytinyağını karıştırıp kenara alın. Açtığınız hamurları aralarına yağ karışımından sürerek 3'erli gruplar halinde üst üste yerleştirin.
-
4
Daha sonra 30 cm çapında açın. Ortalarına harcı pay edip, rulo şeklinde sarın. İki elinizle uçlarından ters yönde çevirerek birleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin ve fırın tepsisine yerleştirin.
-
5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alıp üzerlerini örtün ve 5 dakika dinlendirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar