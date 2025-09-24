Patlıcanlı Kol Böreği
İçi yumuşacık patlıcanlı harçla dolgulu, dışı çıtır çıtır... Patlıcanlı Kol Böreği, her lokmada lezzet şöleni sunar. Kahvaltılarınızın ve akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olmaya aday.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
İç harcı için patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın. Tavaya zeytinyağı alın, üzerine patlıcanları ve biber salçasını ekleyip yumuşayana kadar soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Soğumaya bırakın. Soğuyan harca lor peynirini ekleyip karıştırın.
-
2
Yufkaları ortadan ikiye keserek 4 yarım yufka elde edin. Her birini fırçayla hafifçe yağlayın. Geniş kenarına iç harçtan koyup kenarları içe katlayarak rulo şeklinde sarın. Orta kalınlıkta kol börekleri elde edin.
-
3
Börekleri pişirme kâğıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzeri için yumurta beyazı, yoğurt ve zeytinyağını çırpın, böreklerin üzerine sürün. Susam, çörekotu ve pul biber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
-
4
Marul yapraklarıyla birlikte servis yapın.
