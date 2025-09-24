Patlıcanlı Kol Böreği

İç harcı için patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın. Tavaya zeytinyağı alın, üzerine patlıcanları ve biber salçasını ekleyip yumuşayana kadar soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Soğumaya bırakın. Soğuyan harca lor peynirini ekleyip karıştırın.