Ege Otlu Börek
Ege'nin mis kokulu otlarıyla hazırlanan çıtır çıtır börek, her lokmada doğanın lezzetini sunuyor: Sofraların vazgeçilmezi Ege Otlu Börek!
Malzemeler
Yapılışı
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1
İç harcı için tüm yeşillikleri yıkayın, ayıklayın ve doğrayın. Peyniri ufalayıp tüm harcı karıştırın. Arzuya göre tuz ve baharat ekleyin.
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2
Hamur için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. 4 bezeye bölün.
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3
Unlanmış tezgahta yemek tabağı büyüklüğünde açıp harcı pay edin. Kenarlarını kıvırarak kapatın.
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4
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörekotu ve pul biber serpin.
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5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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