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Ege Otlu Börek

Ege Otlu Börek
ORTA 15 DAKİKA

Ege'nin mis kokulu otlarıyla hazırlanan çıtır çıtır börek, her lokmada doğanın lezzetini sunuyor: Sofraların vazgeçilmezi Ege Otlu Börek!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    İç harcı için tüm yeşillikleri yıkayın, ayıklayın ve doğrayın. Peyniri ufalayıp tüm harcı karıştırın. Arzuya göre tuz ve baharat ekleyin.
  • 2
    Hamur için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. 4 bezeye bölün.
  • 3
    Unlanmış tezgahta yemek tabağı büyüklüğünde açıp harcı pay edin. Kenarlarını kıvırarak kapatın.
  • 4
    Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörekotu ve pul biber serpin.
  • 5
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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