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Pastırmalı Sarma Börek

Pastırmalı Sarma Börek
ORTA 15 DAKİKA

Misafirleriniz için lezzetli bir börek tarifi ile sizlerleyiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Un, instant maya ve tuzu karıştırın. Ayçiçeği yağı, yoğurt, yumurtanın akı ve su ekleyip yoğurun.

  • 2

    Hamuru merdane yardımı ile açıp, iki parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Bir adet hamurun üzerine pastırma dilimlerini ardından kaşar peyniri dilimlerini birer sıra olacak şekilde yerleştirin.

  • 3

    Rulo şeklinde sarıp küçük boy yuvarlak bir fırın kabının tam ortasına yerleştirin. Yeniden bir adet hamurun üzerine pastırma ve kaşar peyniri koyun.

  • 4

    Daha sonra bu hamuru fırın tepsisindeki hamurun etrafına sarın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp, üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Oda sıcaklığında 10 dakika dinlendirin.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Arzuya göre biberiye ile süsleyip ılık olarak servis yapın.

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