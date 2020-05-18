Pastırmalı Sarma Börek
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, instant maya ve tuzu karıştırın. Ayçiçeği yağı, yoğurt, yumurtanın akı ve su ekleyip yoğurun.
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2
Hamuru merdane yardımı ile açıp, iki parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Bir adet hamurun üzerine pastırma dilimlerini ardından kaşar peyniri dilimlerini birer sıra olacak şekilde yerleştirin.
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3
Rulo şeklinde sarıp küçük boy yuvarlak bir fırın kabının tam ortasına yerleştirin. Yeniden bir adet hamurun üzerine pastırma ve kaşar peyniri koyun.
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4
Daha sonra bu hamuru fırın tepsisindeki hamurun etrafına sarın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp, üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Oda sıcaklığında 10 dakika dinlendirin.
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5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Arzuya göre biberiye ile süsleyip ılık olarak servis yapın.
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