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Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Bazlama

Bazlama

Bazlama
ORTA 45 DAKİKA

Özellikle Kızılcahamam ilçesinde çok meşhur olan bazlamaya Samsun yöresinde toraman veya "pıtpıt' da denilmektedir. İşte yumuşacık bazlama tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Un, ekşi maya, kuru maya, tuz ve suyu genişçe bir kaba alarak yoğurun. Üzerini bir bezle örterek 20 dakika mayalandırın.

  • 2

    Hamuru 4 eşit parçaya bölerek yuvarlak bezeler yapın. Üzerini bir bezle örtün ve bir saat kadar daha mayalandırın. Kabarmış hamuru elinizle ezerek şekil verin ve 10-15 dakika daha mayalandırın.

  • 3

    Bu esnada yanmaz bir tavayı ocakta iyice ısıtın ve altını kısık ısıya alın. Mayalanmış hamuru alt üst yaparak kırmızı bir renk alana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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