Bazlama
Özellikle Kızılcahamam ilçesinde çok meşhur olan bazlamaya Samsun yöresinde toraman veya "pıtpıt' da denilmektedir. İşte yumuşacık bazlama tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Un, ekşi maya, kuru maya, tuz ve suyu genişçe bir kaba alarak yoğurun. Üzerini bir bezle örterek 20 dakika mayalandırın.
-
2
Hamuru 4 eşit parçaya bölerek yuvarlak bezeler yapın. Üzerini bir bezle örtün ve bir saat kadar daha mayalandırın. Kabarmış hamuru elinizle ezerek şekil verin ve 10-15 dakika daha mayalandırın.
-
3
Bu esnada yanmaz bir tavayı ocakta iyice ısıtın ve altını kısık ısıya alın. Mayalanmış hamuru alt üst yaparak kırmızı bir renk alana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL