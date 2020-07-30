Medrese Böreği

Tereyağını tavada eritin ve içinden 2 yemek kaşığı kadarını ayırın. Yağın içine kıyılmış mantar ekleyip sotelemeye başlayın. Mantar hafifçe suyunu salınca kıyılmış ıspanak ve tuz ekleyin. Suyunu çekene kadar sotelemeye devam edin. En son küçük küp doğranmış sucuk ekleyip 2-3 dakika pişirin ve ocaktan alın.