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Mozzarella Peynirli Pizza

KOLAY 15 DAKİKA

İtalyan mutfağından pizza tarifi ile karşınızdayız. Bu enfes tarifini hemen deneyebilirsiniz. Kolay tarifi ve enfes tadıyla mozzarella peynirli pizza tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hamur için mayayı oda ısısındaki suyla karıştırın. Yavaşça un ilave edip 5 dakika yoğurun. Tuzu ekleyip elastik ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

  • 2

    Üzerini nemli bir bezle örtün ve 40 dakika mayalanmaya bırakın. Sos için gereken tüm malzemeyi bir kasenin içinde karıştırın. Hamuru 220-230 gramlık bezelere ayırın.

  • 3

    Üzerini nemli bir bezle kapatıp oda ısısında 6-8 saat dinlendirin. 1 adet bezeyi ara sıra unlayarak ve elinizle 28 cm çapında açın. Kenarlarını yuvarlayıp şekil verin.

  • 4

    Fırın tepsisine yerleştirip üzerine sosun 1/4'ünü yayın. Önceden ısıtılmış 250-300 derece fırında 10 dakika pişirin. Üzerine boyuna ikiye kesilmiş domatesleri, peyniri yerleştirip yeniden fırına verin ve 3 dakika daha pişirin.

  • 5

    Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip taze fesleğen yapraklarıyla süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.

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