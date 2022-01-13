Mozzarella Peynirli Pizza
İtalyan mutfağından pizza tarifi ile karşınızdayız. Bu enfes tarifini hemen deneyebilirsiniz. Kolay tarifi ve enfes tadıyla mozzarella peynirli pizza tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için mayayı oda ısısındaki suyla karıştırın. Yavaşça un ilave edip 5 dakika yoğurun. Tuzu ekleyip elastik ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
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2
Üzerini nemli bir bezle örtün ve 40 dakika mayalanmaya bırakın. Sos için gereken tüm malzemeyi bir kasenin içinde karıştırın. Hamuru 220-230 gramlık bezelere ayırın.
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3
Üzerini nemli bir bezle kapatıp oda ısısında 6-8 saat dinlendirin. 1 adet bezeyi ara sıra unlayarak ve elinizle 28 cm çapında açın. Kenarlarını yuvarlayıp şekil verin.
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4
Fırın tepsisine yerleştirip üzerine sosun 1/4'ünü yayın. Önceden ısıtılmış 250-300 derece fırında 10 dakika pişirin. Üzerine boyuna ikiye kesilmiş domatesleri, peyniri yerleştirip yeniden fırına verin ve 3 dakika daha pişirin.
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5
Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip taze fesleğen yapraklarıyla süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.
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