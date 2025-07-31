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Dereotlu Lorlu Poğaça

Dereotlu Lorlu Poğaça
ORTA 30 DAKİKA

Kıyır kıyır bir poğaça yemek isteyenler için: Dereotlu Lorlu Poğaça...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Derin bir karıştırma kabına yoğurt, zeytinyağı, yumurta ve limon suyunu alın. İyice çırpın. Tereyağını ekleyin. Üzerine lor peynirini ilave edin.

  • 2

    Kıyılmış dereotunu katın. Azar azar unu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  • 3

    Hamurun üzerini temiz bir bezle örtün. Oda sıcaklığında 20–30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

  • 4

    Avuç içinde yuvarlayarak şekil verin. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. Ilık olarak servis yapın.

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