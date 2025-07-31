Dereotlu Lorlu Poğaça
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Derin bir karıştırma kabına yoğurt, zeytinyağı, yumurta ve limon suyunu alın. İyice çırpın. Tereyağını ekleyin. Üzerine lor peynirini ilave edin.
-
2
Kıyılmış dereotunu katın. Azar azar unu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
-
3
Hamurun üzerini temiz bir bezle örtün. Oda sıcaklığında 20–30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.
-
4
Avuç içinde yuvarlayarak şekil verin. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.
-
5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. Ilık olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL