Anne Poğaçası
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yoğurma kabına ayçiçeği yağını, yoğurdu, yumurta akını, tereyağını, şekeri, sirkeyi ve tuzu alın. İyice karıştırın. Üzerine kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin.
-
2
Harç için beyaz peyniri bir kaseye alın. Kıyılmış maydanozla karıştırın.
-
3
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avuç içinde açıp ortasına peynirli harç koyun. Yuvarlayarak kapatın. Pişirme kağıdı serili tepsiye aralıklı dizin.
-
4
Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam serpin.
-
5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
