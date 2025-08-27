Anne Poğaçası

Yoğurma kabına ayçiçeği yağını, yoğurdu, yumurta akını, tereyağını, şekeri, sirkeyi ve tuzu alın. İyice karıştırın. Üzerine kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin.