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Kavurma Börek

Kavurma Börek
ORTA 30 DAKİKA

Hazır Kurban Bayramı da yaklaşıyorken taze çekilmiş kıyma ile hazırlayabileceğiniz nefis bir börek tarifi. İşte tüm detaylarıyla Kurban Bayramına özel kavurma börek tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hamur için unu yoğurma kabına alıp, maden suyu, süt. ayçiçek yağı, sirke ve tuz ekleyip yoğurun. Üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin.

  • 2

    İç malzeme için küp doğranmış soğanı ayçiçek yağında soteleyin. Kıyma ekleyip kavurun. Tuz, karabiber ve pirinç ilave edip ocaktan alın. Dinlenen hamuru 5 eşit parçaya ayırın. Her parçayı unlu zeminde, oklava yardımıyla yufka büyüklüğünde ve yufka inceliğinde açın. Aralarına ayçiçek yağı-tereyağı karışımı sürerek üst üste yerleştirin. Daha sonra rulo şeklinde sarıp, iki parmak genişliğinde parçalara kesin.

  • 3

    Her bir parçayı elinizle veya merdane yardımıyla çay fincanı tabağı büyüklüğünde açın. Ortalarına iç malzemeyi pay edip, yarım ay şeklinde kapatın. Uçlarını kıvırarak hafif yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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