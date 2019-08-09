Kavurma Börek

İç malzeme için küp doğranmış soğanı ayçiçek yağında soteleyin. Kıyma ekleyip kavurun. Tuz, karabiber ve pirinç ilave edip ocaktan alın. Dinlenen hamuru 5 eşit parçaya ayırın. Her parçayı unlu zeminde, oklava yardımıyla yufka büyüklüğünde ve yufka inceliğinde açın. Aralarına ayçiçek yağı-tereyağı karışımı sürerek üst üste yerleştirin. Daha sonra rulo şeklinde sarıp, iki parmak genişliğinde parçalara kesin.