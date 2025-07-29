Çin Böreği

Patates, soğan, sarımsak ve havucun kabuklarını temizleyip dörde bölün. Üzerine biberleri, tuzu, toz şekeri, soya sosunu ve susam yağını ekleyin. Sebzeler çok ince olmayacak şekilde blender'den geçirin. Tavaya alıp, kıyma ve tereyağı ekleyerek pişirin.