Çin Böreği
Çayınızın yanına çok yakışacak bir börek tarifi: Çin Böreği sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patates, soğan, sarımsak ve havucun kabuklarını temizleyip dörde bölün. Üzerine biberleri, tuzu, toz şekeri, soya sosunu ve susam yağını ekleyin. Sebzeler çok ince olmayacak şekilde blender'den geçirin. Tavaya alıp, kıyma ve tereyağı ekleyerek pişirin.
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2
Her bir yufkayı 6 üçgen parçaya kesip, toplamda 24 adet üçgen elde edin. Her birinin geniş tarafına soğuyan harçtan yerleştirip, sigara böreği gibi sarın.
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3
Ekmek dilimlerini 170 derece fırında kızartıp, blender'den geçirin. Börekleri önce çırpılmış yumurta sarısına sonra ekmek kırıntısına bulayıp, kızgın yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
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