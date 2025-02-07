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Kuru Domatesli ve Zeytinli Kek

Kuru Domatesli ve Zeytinli Kek
ORTA 20 DAKİKA

Kuru Domatesli ve Zeytinli Kek: Tuzlu kekin en leziz hali! Her lokmada yoğun aroma ve enfes uyum.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Karıştırma kabına yumurtaları alın. Mikser veya çırpıcı ile 2-3 dakika çırpın. Yumurtaların içine yoğurdu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

  • 2

    Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Un karışımını yumurta karışımına ekleyin. Hamurun pürüzsüz olmasını sağlayın ancak fazla karıştırmamaya özen gösterin.

  • 3

    Kuru domateslerin üzerine sıcak su ekleyin. 15 dakika yumuşaması için bekletin. Fazla suyunu süzün ve doğrayın.

  • 4

    Beyaz peyniri, doğranmış zeytinleri ve domatesleri hamura ekleyin. Spatula ile karıştırın.

  • 5

    Kek karışımını yağladığınız kek kalıbına dökü. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

  • 6

    Keki fırından çıkarın ve kalıpta 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Kekin kenarlarını dikkatlice bıçakla ayırın ve kalıptan çıkarın. Oda sıcaklığında tamamen soğumaya bırakın veya hafif ılık olarak servis yapın.

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