Kuru Domatesli ve Zeytinli Kek
Kuru Domatesli ve Zeytinli Kek: Tuzlu kekin en leziz hali! Her lokmada yoğun aroma ve enfes uyum.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karıştırma kabına yumurtaları alın. Mikser veya çırpıcı ile 2-3 dakika çırpın. Yumurtaların içine yoğurdu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.
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2
Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Un karışımını yumurta karışımına ekleyin. Hamurun pürüzsüz olmasını sağlayın ancak fazla karıştırmamaya özen gösterin.
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3
Kuru domateslerin üzerine sıcak su ekleyin. 15 dakika yumuşaması için bekletin. Fazla suyunu süzün ve doğrayın.
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4
Beyaz peyniri, doğranmış zeytinleri ve domatesleri hamura ekleyin. Spatula ile karıştırın.
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5
Kek karışımını yağladığınız kek kalıbına dökü. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
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6
Keki fırından çıkarın ve kalıpta 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Kekin kenarlarını dikkatlice bıçakla ayırın ve kalıptan çıkarın. Oda sıcaklığında tamamen soğumaya bırakın veya hafif ılık olarak servis yapın.
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