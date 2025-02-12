Kış Sebzeli Börek

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış pırasa ve soğanı tavaya alın. Ardından rendelenmiş havucu ve patatesi ilave ederek 5-6 dakika kavurun. Üzerine iri doğranmış pazıyı ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Karabiber ve tuz ile tatlandırın. Ocağın altını kapatın ve soğuması için bekletin.