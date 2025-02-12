Tarif Ara
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Kış sebzeli börek

Kış Sebzeli Börek

Kış Sebzeli Börek
ORTA 30 DAKİKA

Mevsimin en taze sebzeleriyle hazırlanan bu börek, kış sofralarınıza hem sağlık hem de sıcaklık katıyor. Tarifimize göz atın, pratik ve doyurucu lezzetin keyfini çıkarın!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yufka sosu için bir kasede unu, karabiberi ve yağı karıştırın.
  • 2
    Peynir sosu için krema, yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, beyaz peynir ve karabiberi bir kasede karıştırın. Pırasayı, soğanı ince doğrayın. Havucu
    ve patatesi rendeleyin.
  • 3
    Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış pırasa ve soğanı tavaya alın. Ardından rendelenmiş havucu ve patatesi ilave ederek 5-6 dakika kavurun. Üzerine iri doğranmış pazıyı ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Karabiber ve tuz ile tatlandırın. Ocağın altını kapatın ve soğuması için bekletin.
  • 4
    Döküm tavaya yufkayı kenarlarından sarkacak şekilde ortaya doğru buruşturarak yayın. Üzerine yufka sosunu fırça yardımıyla sürün.
  • 5
    Soğuyan sebze karışımını yufkanın üzerine eşit şekilde yayın. Üzerine peynirli sosu dökün. Susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Dinlendirip ılık olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Zeytinli Ekmekçikler
ORTA 10 DAKİKA

Zeytinli Ekmekçikler

Kömbe
15 DAKİKA

Kömbe

Milföy Yatağında Kuşkonmaz
KOLAY

Milföy Yatağında Kuşkonmaz

Somonlu Peynirli Üçgen Börek
KOLAY 10 DAKİKA

Somonlu Peynirli Üçgen Börek