Kış Sebzeli Börek
Mevsimin en taze sebzeleriyle hazırlanan bu börek, kış sofralarınıza hem sağlık hem de sıcaklık katıyor. Tarifimize göz atın, pratik ve doyurucu lezzetin keyfini çıkarın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yufka sosu için bir kasede unu, karabiberi ve yağı karıştırın.
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2
Peynir sosu için krema, yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, beyaz peynir ve karabiberi bir kasede karıştırın. Pırasayı, soğanı ince doğrayın. Havucu
ve patatesi rendeleyin.
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3
Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış pırasa ve soğanı tavaya alın. Ardından rendelenmiş havucu ve patatesi ilave ederek 5-6 dakika kavurun. Üzerine iri doğranmış pazıyı ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Karabiber ve tuz ile tatlandırın. Ocağın altını kapatın ve soğuması için bekletin.
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4
Döküm tavaya yufkayı kenarlarından sarkacak şekilde ortaya doğru buruşturarak yayın. Üzerine yufka sosunu fırça yardımıyla sürün.
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5
Soğuyan sebze karışımını yufkanın üzerine eşit şekilde yayın. Üzerine peynirli sosu dökün. Susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Dinlendirip ılık olarak servis yapın.
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