Etli Milföy Börek
Milföy hamurunun lezzetli ve yumuşacık dokusuyla; kıyma, domates ve sarımsağın başrolde olduğu bir harç... İster ara sıcak olarak isterseniz de çay yanı lezzet olarak pişirebilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kıyma, zeytinyağı ve kıyılmış soğanı tavaya alın ve karıştırarak kavurun. Rendelenmiş domates, sarımsak, karabiber, kimyon, toz kırmızıbiber, kekik ve tuzu ilave edin. 3-4 dakika kavurup ocaktan alın.
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2
Oda ısısındaki milföy hamurlarının ortalarına, kıymalı harcı ve peyniri pay edip uçlarını ortada birleştirin ve bohça şekli verin. Üzerlerine suyla çırpılmış yumurta sürüp haşhaş tohumu serpin.
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3
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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