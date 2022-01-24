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Etli Milföy Börek

Etli Milföy Börek
10 DAKİKA

Milföy hamurunun lezzetli ve yumuşacık dokusuyla; kıyma, domates ve sarımsağın başrolde olduğu bir harç... İster ara sıcak olarak isterseniz de çay yanı lezzet olarak pişirebilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kıyma, zeytinyağı ve kıyılmış soğanı tavaya alın ve karıştırarak kavurun. Rendelenmiş domates, sarımsak, karabiber, kimyon, toz kırmızıbiber, kekik ve tuzu ilave edin. 3-4 dakika kavurup ocaktan alın.

  • 2

    Oda ısısındaki milföy hamurlarının ortalarına, kıymalı harcı ve peyniri pay edip uçlarını ortada birleştirin ve bohça şekli verin. Üzerlerine suyla çırpılmış yumurta sürüp haşhaş tohumu serpin.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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