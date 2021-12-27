Tarif Ara
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Parmesan peynirli kare kurabiye

Parmesan Peynirli Kare Kurabiye

Parmesan Peynirli Kare Kurabiye
KOLAY 15 DAKİKA

Fantastik lezzetlerden Parmesan Peynirli Kurabiye tarifini denemeyen kalmasın.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tereyağını eritin. Ilınınca toz biber ve zerdeçalı ilave ederek karıştırın. Yağ tamamen soğuyunca yumurta ve parmesan peynirini ekleyip çırpma teli ile karıştırın.

  • 2

    Elenmiş un, tuz ve toz şekeri harmanlayıp yumurtalı karışıma ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  • 3

    Hamuru pişirme kağıdı üzerinde yarım cm kalınlığına gelene kadar merdane yardımıyla açın. Küçük kare kalıplarla şekil verin. Kenarlardan artan hamurları da toparlayıp hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

  • 4

    Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, üzerlerine yumurta sarısı sürün. Haşhaş ve kekik serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kızarana kadar pişirin.

  • 5

    Tamamen soğuyana kadar tepside bekletin. Daha sonra servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ege Otlu Kiş
KOLAY 30 DAKİKA

Ege Otlu Kiş

Yufkada Enginar
ORTA 10 DAKİKA

Yufkada Enginar

Kaymaklı Poğaça
ORTA

Kaymaklı Poğaça

Yumurtalı Kıymalı Börek
ORTA 40 DAKİKA

Yumurtalı Kıymalı Börek