Parmesan Peynirli Kare Kurabiye
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağını eritin. Ilınınca toz biber ve zerdeçalı ilave ederek karıştırın. Yağ tamamen soğuyunca yumurta ve parmesan peynirini ekleyip çırpma teli ile karıştırın.
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2
Elenmiş un, tuz ve toz şekeri harmanlayıp yumurtalı karışıma ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
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3
Hamuru pişirme kağıdı üzerinde yarım cm kalınlığına gelene kadar merdane yardımıyla açın. Küçük kare kalıplarla şekil verin. Kenarlardan artan hamurları da toparlayıp hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın.
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4
Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, üzerlerine yumurta sarısı sürün. Haşhaş ve kekik serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kızarana kadar pişirin.
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5
Tamamen soğuyana kadar tepside bekletin. Daha sonra servis yapın.
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