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Peynirli Pratik Börek

Peynirli Pratik Börek
KOLAY 15 DAKİKA

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz peynirli pratik börek nasıl yapılır? Hızlıca yapılan Peynirli Pratik Börek tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Süt, ayçiçek yağı, soda, yumurta ve tuzu iyice çırpın. Üzerine çatalla ezilmiş peynir ve kıyılmış maydanoz ilave edip karıştırın. Yufkaları üst üste yerleştirip rulo şeklinde sarın ve 1-2 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin.

  • 2

    Sonra harmanlayıp geniş bir kaba alın. Üzerine peynirli karışımı döküp karıştırın. Orta boy fırın kabına alıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.

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