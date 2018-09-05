Peynirli Pratik Börek

Süt, ayçiçek yağı, soda, yumurta ve tuzu iyice çırpın. Üzerine çatalla ezilmiş peynir ve kıyılmış maydanoz ilave edip karıştırın. Yufkaları üst üste yerleştirip rulo şeklinde sarın ve 1-2 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin.