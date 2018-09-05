Peynirli Pratik Börek
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz peynirli pratik börek nasıl yapılır? Hızlıca yapılan Peynirli Pratik Börek tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Süt, ayçiçek yağı, soda, yumurta ve tuzu iyice çırpın. Üzerine çatalla ezilmiş peynir ve kıyılmış maydanoz ilave edip karıştırın. Yufkaları üst üste yerleştirip rulo şeklinde sarın ve 1-2 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin.
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2
Sonra harmanlayıp geniş bir kaba alın. Üzerine peynirli karışımı döküp karıştırın. Orta boy fırın kabına alıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.
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