Ramazan Böreği

Ispanaklı harç için ıspanağı çok kısa bir süre haşlayıp, ince doğrayın. Üzerine 1 adet yumurta akı, tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip karıştırın. Peynirli harç için beyaz peynir ile lor peyniri karışımını bir kaba alın. Üzerine çörek otu ve 1 adet yumurta sarısını karıştırın.