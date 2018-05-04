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Ramazan Böreği

Ramazan Böreği
ORTA 20 DAKİKA

Ramazan'da günün mükafatı olacak lezzetler...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ispanaklı harç için ıspanağı çok kısa bir süre haşlayıp, ince doğrayın. Üzerine 1 adet yumurta akı, tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip karıştırın. Peynirli harç için beyaz peynir ile lor peyniri karışımını bir kaba alın. Üzerine çörek otu ve 1 adet yumurta sarısını karıştırın.

  • 2

    Tereyağını eritip, yarısını fırça yardımıyla yufkaların arasına sürün ve uzun tarafına ıspanaklı harcı uzun ince şekilde yayın. Daha sonra bir kez çevirip rulo yapın. Yanına peynirli harcı yine uzun ince şekilde yayın ve rulo yaparak sarın. Bir gece buzdolabında dinlendirin.

  • 3

    Buzdolabından alıp, fırın tepsisine yerleştirin. İki parmak genişliğinde dilimleyip, üzerine kalan eritilmiş tereyağını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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