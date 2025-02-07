Harcı için geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Kıymayı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun. İnce doğranmış soğan, kırmızıbiber ve sarımsağı kıymaya ilave edin. Soğanlar yumuşayana kadar pişirin. Kimyon, pul biber, tuz ve karabiberi serpin ve birkaç dakika daha pişirin. Üzerine doğranmış zeytin ve kuru üzümleri de ekleyin. Son olarak, küp doğranmış haşlanmış yumurtaları da ilave edin ve karıştırın. Harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.