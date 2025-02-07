Empanadas
Empanadas: Dışı çıtır, içi dolu lezzet! Farklı harçlarla hazırlanan, her ısırıkta damakları şenlendiren enfes bir atıştırmalık.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Büyük bir kapta unu ve tuzu karıştırın. Soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla ekmek kırıntısı kıvamına gelene kadar karıştırın. Tereyağının soğuk olması, hamurun çıtır olmasını sağlar.
-
2
Küçük bir kapta yumurtayı çırpın ve sirkeyi ekleyin. Bu karışımı unlu karışıma ilave edin.
-
3
Soğuk suyu yavaş yavaş ekleyin ve hamur toparlanana kadar yoğurun. Hamurun çok yapışkan olmaması gerekir, bu nedenle suyu azar azar ekleyin. Hamuru top haline getirin. Streç filme sarın ve buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Bu aşama hamurun dinlenmesini ve daha kolay açılmasını sağlar.
-
4
Harcı için geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Kıymayı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun. İnce doğranmış soğan, kırmızıbiber ve sarımsağı kıymaya ilave edin. Soğanlar yumuşayana kadar pişirin. Kimyon, pul biber, tuz ve karabiberi serpin ve birkaç dakika daha pişirin. Üzerine doğranmış zeytin ve kuru üzümleri de ekleyin. Son olarak, küp doğranmış haşlanmış yumurtaları da ilave edin ve karıştırın. Harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
-
5
Dinlenen hamuru hafif unlanmış tezgahta yaklaşık 3 mm kalınlığında açın. Hamurun düzgün açılması için gerektiğinde üzerine biraz daha un serpin. Yaklaşık 10-12 cm çapında yuvarlaklar kesin. Bir su bardağının ağız kısmını veya yuvarlak bir kesici kullanabilirsiniz.
-
6
Her bir hamur yuvarlağının ortasına bir kaşık dolusu iç harç koyun. Harcın kenarlara gelmemesine dikkat edin. Hamuru yarım ay şeklinde kapatın ve kenarlarını sıkıca bastırarak kapatın. Bir çatal yardımıyla kenarları iyice kapatabilirsiniz. Bu, empanadas'ların kızarırken açılmasını önleyecektir.
-
7
Kızartmak için büyük bir tencerede veya derin bir tavada yağı ısıtın. Yağın yeterince sıcak olup olmadığını kontrol etmek için küçük bir hamur parçasını yağa atabilirsiniz. Hamur hemen yüzeye çıkıyor ve kabarıyorsa, yağ hazır demektir.
-
8
Hazırladığınız empanadas'ları dikkatlice sıcak yağa bırakın. Altın rengi alana kadar, her iki tarafını da 2-3 dakika kızartın. Çok fazla empanadas'ı aynı anda kızartmamaya dikkat edin; bu, yağın sıcaklığını düşürebilir. Kızaranları ağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin.
-
9
Yanında salsa sosu veya acı biber sosu ile sıcak olarak servis yapın. Garnitür olarak taze kişniş yaprakları veya lime dilimleri ekleyebilirsiniz.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar