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Tavuklu Milföy Börek

Tavuklu Milföy Börek
10 DAKİKA

Tavuklu, milföy börek tarifi doyurucu lezzetiyle sıklıkla yapmak isteyeceğiniz bir tarif. Dilerseniz çay saatlerinde, dilerseniz deakşam yemeğine yapabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Haşlanmış tavuk etini ince şeritler halinde didikleyin. Kekik, barbekü sos, peynir ve zeytinyağını ilave edip karıştırın. Milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkarıp oda ısısına getirin.

  • 2

    Peynirleri ortalarına pay edin. Peynirlerin üzerlerine tavuklu harcı yerleştirin. Karşılıklı köşeleri birbirinin üzerine gelecek gibi katlayın. Uçlarını çatal yardımıyla sabitleştirin.

  • 3

    Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcak ya da ılık olarak servis yapın.

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