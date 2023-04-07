Karışık Otlu Börek

Kalan hamurları da etrafına sarın. Üzeri için yoğurt, sadeyağ ve yumurta sarısını karıştırın. Böreğin üzerine sürüp susam ve çörek otu serpin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.