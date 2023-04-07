Karışık Otlu Börek
Ülkemizin her bölgesinde mevsiminde yetişen farklı yöresel otlar İle hazırlanmış nefis bir börek tarifimiz var. Karışık otlu börek tarifini günün her saati için hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harç için soğanı sadeyağda pembeleşene kadar soteleyin. Sarımsak katıp 2 dakika karıştırarak soteleyin. Kıyılmış ıspanak, pazı, ebegümeci, karabiber ve muskat ekleyin.
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2
Kısık ısıda 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Varsa fazla suyunu süzün. Rendelenmiş peynir ve tuz ekleyin. Hamur için ılık süt, maya ve toz şekeri geniş bir kapta karıştırın.
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3
Daha sonra 15 dakika bekletin. Yumurta ekleyip karıştırın. Tereyağını katıp, unu yavaşça ekleyin. Tuz katıp, elinizle hamur toplanana kadar yoğurun.
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4
Top haline getirin. Üzerini nemli bir bezle örtüp 30-40 dakika kabarana kadar bekleyin. Sürenin sonunda hamuru unlu tezgaha alıp, birkaç kez yoğurun. 6 parçaya bölün.
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5
Hepsini ince uzun dikdörtgenler olarak şekilde açın. Uzun kenarlarına harcı pay edin. Rulo şeklinde sarın. 1 adet ruloyu kendi etrafında döndürüp, sadeyağla yağlanmış orta boy yuvarlak fırın kabının ortasına yerleştirin.
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6
Kalan hamurları da etrafına sarın. Üzeri için yoğurt, sadeyağ ve yumurta sarısını karıştırın. Böreğin üzerine sürüp susam ve çörek otu serpin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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