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Lorlu Büzgü Börek

Lorlu Büzgü Börek
ORTA 30 DAKİKA

Börek Türk mutfağının ve her evin vazgeçilmez lezzetlerinden birisi. Herkesin ayrı bir tarifi ve püf noktası bulunan bu leziz böreği, sizler için hazırladık. Kolay tarifiyle lorlu, büzgü börek tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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