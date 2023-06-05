Lorlu Büzgü Börek
Börek Türk mutfağının ve her evin vazgeçilmez lezzetlerinden birisi. Herkesin ayrı bir tarifi ve püf noktası bulunan bu leziz böreği, sizler için hazırladık. Kolay tarifiyle lorlu, büzgü börek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için tüm hamur malzemesini yoğurup ele yapışmayan bir hamur hazırlayın ve oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin. Daha sonra 12 bezeye ayırın.
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2
Bezelerden birini hafif unlu zeminde merdane veya oklava yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açın. Tereyağı ve ayçiçek yağını karıştırıp, hamurun üzerine sürün ve ters çevirip, yağlı kısmı alta gelecek şekilde düz bir zemine yerleştirin.
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3
İç malzeme için tüm malzemeyi karıştırıp, hamurun ortasına bir parça yerleştirin ve kenarların hepsini ortada bir araya getirip kıvırın.
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4
Daha sonra sarkan kısımları düzeltip fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamur ve iç malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın.
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5
Kalan yağı üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.
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