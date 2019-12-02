Avcı Böreği

Geniş kısmına iç harçtan koyun ve kalın rulo şeklinde sarın. Diğer yufka parçalarını da aynı şekilde hazırlayın. Yufkaları batırmak için derin bir kapta ayran, ayçiçek yağ ve kabartma tozunu mikserle iyice çırpın. Börekleri bu karışıma batırın ve fırın tepsisine dizin. Sosunu çekmesi için 15-20 dakika bekletin. Daha sonra galeta ununa bulayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.