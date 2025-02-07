Zeytinli Çörek
Zeytinli Çörek: Yumuşacık dokusu ve zeytinin eşsiz lezzetiyle her öğüne yakışan nefis bir tarif!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mayayı 1 su bardağı ılık suda eritin. Geniş bir kabın içine unu döküp, ortasını çukur olacak şekilde açın. Suyla açılmış maya, kalan su, tuz, toz şeker ve zeytinyağının yarısını ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
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2
Üzerini mutfak havlusu ile kapatıp, hamur iki katı büyüklüğe erişene kadar mayalanmaya bırakın.
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3
Mayalanınca ara sıra zeytinyağı sürerek yarım parmak kalınlığında açın. Açılan hamurun kenarları boş kalacak şekilde irice dövülmüş ceviz içi ve çekirdeği çıkarılmış zeytinleri hamurun üzerine yayın. Hamurun kenarlarına yumurta akı sürüp, yuvarlayarak rulo yapın.
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4
Düz bir zemine susam serpip, hamuru susamın üzerinde yuvarlayın. Daha sonra üç parmak kalınlığında kesin. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine geniş aralıklarla yerleştirin.
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5
Üzerlerine bastırıp kalan zeytinyağını gezdirin ve 1 saat dinlendirin. Sürenin sonunda yumurta sarısı sürün. 5 dakika dinlendirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından alıp üzerini mutfak havlusu ile kapatın. 15 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.
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