Zeytinli Çörek

Mayayı 1 su bardağı ılık suda eritin. Geniş bir kabın içine unu döküp, ortasını çukur olacak şekilde açın. Suyla açılmış maya, kalan su, tuz, toz şeker ve zeytinyağının yarısını ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.