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Zeytinli ve Soğanlı Focaccia

Zeytinli ve Soğanlı Focaccia
ORTA 40 DAKİKA

Zeytinli ve Soğanlı Focaccia: Dışı çıtır, içi yumuşacık! Zeytin ve soğanın enfes uyumuyla fırından çıkan eşsiz lezzet.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Küçük bir kasede ılık su ile mayayı karıştırın ve 5-10 dakika bekleterek mayanın aktifleşmesini sağlayın.

  • 2

    Unu büyük bir kaseye alın ve tuzu ekleyin. Ortasını açarak maya karışımını ve zeytinyağını ekleyin. Karışımı elinizle ya da bir spatula ile karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.

  • 3

    Hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve 10 dakika kadar yoğurun. Hamuru tekrar kaseye alın. Üzerini streç filmle kapatın. 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın. Bu süre içerisinde hamur hacminin iki katına çıkmalıdır.

  • 4

    Mayalanmış hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Elinizle hafifçe bastırarak hamuru tepsinin her yerine eşit şekilde yayın.

  • 5

    İnce dilimlenmiş soğanları ve çekirdeklerini çıkardığınız zeytinleri hamurun üzerine eşit şekilde dağıtın. Soğanların çiğ olması, pişerken hafif bir çıtırlık sağlayacaktır.

  • 6

    Tepsideki hamuru 20-30 dakika daha dinlendirin. Üzerine zeytinyağını gezdirin. Focaccia'yı önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika boyunca, altın sarısı bir renk alana kadar pişirin.

  • 7

    Focaccia'yı fırından çıkarın ve biraz soğumaya bırakın. Dilimleyerek servis yapın.

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