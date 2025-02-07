Zeytinli ve Soğanlı Focaccia
Zeytinli ve Soğanlı Focaccia: Dışı çıtır, içi yumuşacık! Zeytin ve soğanın enfes uyumuyla fırından çıkan eşsiz lezzet.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Küçük bir kasede ılık su ile mayayı karıştırın ve 5-10 dakika bekleterek mayanın aktifleşmesini sağlayın.
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2
Unu büyük bir kaseye alın ve tuzu ekleyin. Ortasını açarak maya karışımını ve zeytinyağını ekleyin. Karışımı elinizle ya da bir spatula ile karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.
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3
Hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve 10 dakika kadar yoğurun. Hamuru tekrar kaseye alın. Üzerini streç filmle kapatın. 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın. Bu süre içerisinde hamur hacminin iki katına çıkmalıdır.
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4
Mayalanmış hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Elinizle hafifçe bastırarak hamuru tepsinin her yerine eşit şekilde yayın.
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5
İnce dilimlenmiş soğanları ve çekirdeklerini çıkardığınız zeytinleri hamurun üzerine eşit şekilde dağıtın. Soğanların çiğ olması, pişerken hafif bir çıtırlık sağlayacaktır.
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6
Tepsideki hamuru 20-30 dakika daha dinlendirin. Üzerine zeytinyağını gezdirin. Focaccia'yı önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika boyunca, altın sarısı bir renk alana kadar pişirin.
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7
Focaccia'yı fırından çıkarın ve biraz soğumaya bırakın. Dilimleyerek servis yapın.
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