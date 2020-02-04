Zeytinli Ekmek
Ekmek her öğünde sofralarımızın baş tacı konumunda yer alıyor. Zeytin ve ekmeğin eşsiz uyumunu gözler önüne seren bir tarif, zeytinli ekmek...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, maya ve tuzu karıştırın. Azar azar süt ilave edip, yoğurun. Üzerini örtüp oda sıcaklığında iki misli kabarana dek dinlendirin.
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2
Ayrı bir yerde karbonat ve suyu karıştırıp, hamura ilave edin. Zeytin ekleyip yeniden yoğurun ve 15 dakika daha dinlendirin.
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3
Hamuru 8 bezeye ayırıp, elinizde yuvarlayın. Yağlı kağıt kaplanmış fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Üzeri için su ve unu iyice karıştırıp, hamurların üzerine sürün ve 180 derece fırında hafif kızarmaya başlayana dek pişirin.
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4
Fırından alıp, hızlıca üzerine yumurta sarısı sürüp, yeniden 180 derece fırında iyice kızarana dek pişirmeye devam edin.
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5
Daha sonra fırından alıp, üzerine kalın bir örtü ile kapatın. Biraz dinlendirdikten sonra servis yapın.
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