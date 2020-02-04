Tarif Ara
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Zeytinli ekmek

Zeytinli Ekmek

Zeytinli Ekmek
KOLAY 10 DAKİKA

Ekmek her öğünde sofralarımızın baş tacı konumunda yer alıyor. Zeytin ve ekmeğin eşsiz uyumunu gözler önüne seren bir tarif, zeytinli ekmek...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Un, maya ve tuzu karıştırın. Azar azar süt ilave edip, yoğurun. Üzerini örtüp oda sıcaklığında iki misli kabarana dek dinlendirin.

  • 2

    Ayrı bir yerde karbonat ve suyu karıştırıp, hamura ilave edin. Zeytin ekleyip yeniden yoğurun ve 15 dakika daha dinlendirin.

  • 3

    Hamuru 8 bezeye ayırıp, elinizde yuvarlayın. Yağlı kağıt kaplanmış fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Üzeri için su ve unu iyice karıştırıp, hamurların üzerine sürün ve 180 derece fırında hafif kızarmaya başlayana dek pişirin.

  • 4

    Fırından alıp, hızlıca üzerine yumurta sarısı sürüp, yeniden 180 derece fırında iyice kızarana dek pişirmeye devam edin.

  • 5

    Daha sonra fırından alıp, üzerine kalın bir örtü ile kapatın. Biraz dinlendirdikten sonra servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kabaklı ve Patatesli Börek
ORTA 20 DAKİKA

Kabaklı ve Patatesli Börek

Kandil Simidi
KOLAY 10 DAKİKA

Kandil Simidi

Tavuklu Börek
KOLAY 20 DAKİKA

Tavuklu Börek

Kadayıf Böreği
KOLAY 15 DAKİKA

Kadayıf Böreği