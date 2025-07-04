Dinlenen hamuru 10 eşit parçaya ayırarak beze haline getirin. Bezelerin üzerini örtüp 30 dakika daha dinlendirin. Fırın tepsisini yağlayın. Her bir bezeyi merdane ile 15-18 cm büyüklüğünde açın. Açtığınız her hamurun üzerine eritilmiş tereyağı sürerek tepsiye üst üste dizin. En üstteki hamura tereyağı sürmeyin. Tepsideki hamurları 30 dakika daha dinlendirin.