Masenisa
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Geniş bir yoğurma kabına unu ve tuzu alın. Kaynar suyu azar azar ekleyerek tahta kaşıkla karıştırın. Hamur hafif ılık hale geldiğinde elinizle yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini temiz bir bezle örtün. 30 dakika dinlendirin.
-
2
Dinlenen hamuru 10 eşit parçaya ayırarak beze haline getirin. Bezelerin üzerini örtüp 30 dakika daha dinlendirin. Fırın tepsisini yağlayın. Her bir bezeyi merdane ile 15-18 cm büyüklüğünde açın. Açtığınız her hamurun üzerine eritilmiş tereyağı sürerek tepsiye üst üste dizin. En üstteki hamura tereyağı sürmeyin. Tepsideki hamurları 30 dakika daha dinlendirin.
-
3
Dinlenen hamuru elinizle nazikçe çekiştirerek tepsi boyutuna kadar genişletin. Kalan eritilmiş tereyağını en üste sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar 30-35 dakika pişirin.
-
4
Küçük bir tavada tereyağını eritin. Eritilmiş tereyağın içine süzme yoğurdu ekleyin ve iyice karıştırın. Fırından çıkan böreği soğumaya bırakın. Elinizle rastgele parçalar kopararak servis tabağına alın. Üzerine beyaz peyniri serpiştirin.
-
5
Son olarak hazırladığınız tereyağlı yoğurt sosunu böreğin üzerine gezdirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler