Etli Börek
Etli börek nasıl yapılır? Etli börek tarifinin malzemeleri nelerdir diye merak edenler için etli börek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Böreğin harcı için kıyma, zeytinyağı ve doğranmış soğanı geniş bir tavaya alın. Kısık ısıda ara ara karıştırın ve suyunu çekene kadar pişirin.
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2
Kıyılmış sarımsak, kuş üzümü, ay çekirdeği içi, tuz ve baharatları ilave ederek 2-3 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.
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3
Soğuyana kadar bekletin. Soğuyunca peyniri ilave edip karıştırın. Hamur için unu yoğurma kabına eleyin ve tuzu ekleyin.
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4
Tereyağını katıp iyice yoğurun. Üzerine yumurta, su ve sirkeyi ilave edin. Hamur toparlanıncaya kadar yoğurmaya devam edin. İki eşit parçaya ayırıp beze yapın ve streç film yardımıyla üzerini örterek buzdolabında 1 saat dinlendirin.
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5
Orta boy yuvarlak fırın kabının her yerine gelecek şekilde tereyağı sürün. Dinlenen hamur bezelerinin birini unlanmış tezgaha alın.
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6
Üzerine un serperek merdane yardımı ile 35 cm olacak şekilde açın. Fırın kabına yerleştirin. Hamurun dışarı taşan kısmını bıçak yardımıyla keserek çıkarın.
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7
İç harçtan üzerine yayarak hafifçe bastırın. Diğer hamuru da aynı şekilde açıp varsa kenar fazlalıklarını keserek tepsiye yerleştirin.
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8
Üzerine yumurta sarısı sürün ve hamurun ortasına bıçak yardımıyla çizikler atın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1 saat pişirin. Ilınınca dilimleyip servis edin.
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