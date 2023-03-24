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Etli Börek

Etli Börek
ORTA 60 DAKİKA

Etli börek nasıl yapılır? Etli börek tarifinin malzemeleri nelerdir diye merak edenler için etli börek tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Böreğin harcı için kıyma, zeytinyağı ve doğranmış soğanı geniş bir tavaya alın. Kısık ısıda ara ara karıştırın ve suyunu çekene kadar pişirin.

  • 2

    Kıyılmış sarımsak, kuş üzümü, ay çekirdeği içi, tuz ve baharatları ilave ederek 2-3 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.

  • 3

    Soğuyana kadar bekletin. Soğuyunca peyniri ilave edip karıştırın. Hamur için unu yoğurma kabına eleyin ve tuzu ekleyin.

  • 4

    Tereyağını katıp iyice yoğurun. Üzerine yumurta, su ve sirkeyi ilave edin. Hamur toparlanıncaya kadar yoğurmaya devam edin. İki eşit parçaya ayırıp beze yapın ve streç film yardımıyla üzerini örterek buzdolabında 1 saat dinlendirin.

  • 5

    Orta boy yuvarlak fırın kabının her yerine gelecek şekilde tereyağı sürün. Dinlenen hamur bezelerinin birini unlanmış tezgaha alın.

  • 6

    Üzerine un serperek merdane yardımı ile 35 cm olacak şekilde açın. Fırın kabına yerleştirin. Hamurun dışarı taşan kısmını bıçak yardımıyla keserek çıkarın.

  • 7

    İç harçtan üzerine yayarak hafifçe bastırın. Diğer hamuru da aynı şekilde açıp varsa kenar fazlalıklarını keserek tepsiye yerleştirin.

  • 8

    Üzerine yumurta sarısı sürün ve hamurun ortasına bıçak yardımıyla çizikler atın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1 saat pişirin. Ilınınca dilimleyip servis edin.

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