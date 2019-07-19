Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği
Fırından çıktığı anda kokusu evi saracak zeytinli cevizli siyez ekmeği tarifine ev ahalisi bayılacak... Denemeye değer bir lezzet olan zeytinli cevizli siyez ekmeği nasıl yapılır...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için tuzu 30 gram suda eritin. Unu tezgaha alıp ortasını havuz şeklinde açın. Bu kısma kalan su, zeytinyağı ve ekşi mayayı ekleyip yoğurun. Hamur kıvam alınca tuzlu suyu ilave edin ve yoğurmaya devam edin.
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2
Zeytin ve cevizi ilave edip malzeme hamura karışana dek yoğurun. Hamuru geniş bir kaba alın. Kabın üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına kaldırın ve en az 12 saat boyunca dinlendirin. Sürenin sonunda buzdolabından alıp iki eşit parçaya ayırın.
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3
Parçaları arzunuza göre şekillendirin. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine veya bir kalıba yerleştirin. Hamur iki katı büyüklüğe erişene dek oda sıcaklığında bekletin. Önceden ısıtılmış 240 derece fırında 30-40 dakika pişirin.
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