Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği

Zeytin ve cevizi ilave edip malzeme hamura karışana dek yoğurun. Hamuru geniş bir kaba alın. Kabın üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına kaldırın ve en az 12 saat boyunca dinlendirin. Sürenin sonunda buzdolabından alıp iki eşit parçaya ayırın.