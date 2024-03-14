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Tavuklu Börek

Tavuklu Börek
KOLAY 20 DAKİKA

Hem ana yemek hem de atıştırma yerine geçecek doyurucu bir börek. İşte tavuklu börek tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Harç için bir kaseye aldığınız tavuk göğsünü el blender seti ve narenciye sıkacağının mikser'i ile didikleyin.

  • 2

    Biberleri, sarımsağı, zeytinyağını, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Kenara alın. Yufkaların her birini 8 eşit üçgen olacak şekilde kesin.

  • 3

    2 adet üçgen yufkayı düz bir zemine ve üst üste yerleştirin. Üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin. Uzun tarafına 1 yemek kaşığı tepeleme harçtan koyun.

  • 4

    Yufkaları önce yanlardan içe doğru kapatın sonra ileriye doğru rulo şeklinde sarın. Kalan yufka ve harcı aynı şekilde hazırlayın. Börekleri sıcak hava fritözünün haznesine yerleştirin.

  • 5

    Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. 180 derecede 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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