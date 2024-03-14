Tavuklu Börek
Hem ana yemek hem de atıştırma yerine geçecek doyurucu bir börek. İşte tavuklu börek tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harç için bir kaseye aldığınız tavuk göğsünü el blender seti ve narenciye sıkacağının mikser'i ile didikleyin.
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2
Biberleri, sarımsağı, zeytinyağını, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Kenara alın. Yufkaların her birini 8 eşit üçgen olacak şekilde kesin.
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3
2 adet üçgen yufkayı düz bir zemine ve üst üste yerleştirin. Üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin. Uzun tarafına 1 yemek kaşığı tepeleme harçtan koyun.
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4
Yufkaları önce yanlardan içe doğru kapatın sonra ileriye doğru rulo şeklinde sarın. Kalan yufka ve harcı aynı şekilde hazırlayın. Börekleri sıcak hava fritözünün haznesine yerleştirin.
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5
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. 180 derecede 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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