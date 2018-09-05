Peynirli Kolay Poğaça
Herkesin yapabileceği peynirli kolay poğaça nasıl yapılır? Yeni ev hanımlarına özel Peynirli Kolay Poğaça tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı ve ekmek hamurunu birlikte yoğurun. İnce kıyılmış dereotu ile lor peynirini karıştırıp tuzunu ayarlayın. Elinizi unlayıp hamurdan parçalar koparın. Elinizle bastırarak yuvarlak şekilde açın.
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2
İçlerine dere otlu lor karışımından koyup, yarım ay şeklinde gelişigüzel kapatın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerilerine çırpılmış yumurta sarısını sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri altın sarısı renk alana dek pişirip sıcak servis yapın.
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