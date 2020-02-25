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Pırasalı Kek

Pırasalı Kek
KOLAY 10 DAKİKA

Kek akşam çayının yanına eşlik eden muazzam bir lezzettir. Ziyafet sofralarının da olmazsa olmazı kek az malzemeyle pratikçe hazırlanmaktadır. Farklı bir kek deneyimi yaşamak isterseniz pırasalı kek tam size göre…

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

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