Pırasalı Kek
Kek akşam çayının yanına eşlik eden muazzam bir lezzettir. Ziyafet sofralarının da olmazsa olmazı kek az malzemeyle pratikçe hazırlanmaktadır. Farklı bir kek deneyimi yaşamak isterseniz pırasalı kek tam size göre…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kaba ayçiçek yağı, yoğurt, yumurta, tuz ve pul biberi alıp karıştırın. Kıyılmış pırasa, mısır unu, un ve kabartma tozu ekleyip tüm malzemeyi karıştırın.
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2
Yağlanmış kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.
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