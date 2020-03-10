Patatesli Pizzacıklar

Üzeri için patatesi bir kaba rendeleyip içine kaşar peyniri, tuz ve karabiber ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Hamur parçalarını avucunuzun içinde incelterek yuvarlak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde açın ve tepsiye aralıklarla yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve patatesli harçtan yayın. En üste de saplarını çıkarıp ortadan ikiye kestiğiniz kiraz domatesleri yerleştirin.