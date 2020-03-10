Patatesli Pizzacıklar
Eşsiz lezzetiyle patatesli pizzacıklara herkes bayılacak. Harika görüntüsü ve nefis lezzetiyle patatesli pizzacıklar vazgeçemediğiniz tarifler arasında yer alacak...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Öncelikle hamuru için margarin veya tereyağı, yoğurt, yumurta ve tuzu yoğurma kabında iyice karıştırarak birbirine yedirin. Susam, kabartma tozu ve unu ilave edip yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 15-20 dakika dinlendirin. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar ayırın.
-
2
Üzeri için patatesi bir kaba rendeleyip içine kaşar peyniri, tuz ve karabiber ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Hamur parçalarını avucunuzun içinde incelterek yuvarlak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde açın ve tepsiye aralıklarla yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve patatesli harçtan yayın. En üste de saplarını çıkarıp ortadan ikiye kestiğiniz kiraz domatesleri yerleştirin.
-
3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar