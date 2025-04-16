Çocuğunuzla Hazırlayabileceğiniz Pratik ve Eğlenceli Pizza Tarifi
Evde pizza yapmanın en keyifli hali! Minik şefinizle birlikte kolayca hazırlayabileceğiniz, lezzetiyle herkesi mutlu edecek eğlenceli bir pizza tarifine hazır olun.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pizza hamurunu hazırlarken ilk önce kuru mayayı aktifleştirin. Bunun için su ve toz şekeri küçük bir kapta karıştırıp üzerine mayayı ekleyin, 10 dakika bekletin.
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2
Daha sonra un ve tuzu karıştırıp ortasını havuz gibi açın. Bu kısma zeytinyağı ile mayalı karışımı azar azar ekleyin ve bir yandan da yavaşça yoğurmaya başlayın.
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3
Yoğurduğunuz hamuru büyük bir top haline getirin. Zeytinyağı ile yağlanmış geniş bir kaba alın ve üzerini bir bezle örtüp iki katı büyüklüğe erişene dek mayalanmaya bırakın.
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4
Sarımsak, salça, toz şeker, baharat ve rendelenmiş domatesi zeytinyağı ile kavurarak hazırladığınız pizza sosuna en son taze fesleğen ilave edip ocaktan alın.
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5
Mayalanan hamuru unlanmış tezgahta hafifçe yoğurup iki eşit bezeye ayırın. Her bir bezeyi merdane yardımıyla ince yuvarlak olacak şekilde açın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hamurları yerleştirin.
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6
Hazırladığınız pizza sosunu açtığınız hamurların üzerine eşit şekilde yayın ve sırasıyla rendelenmiş mozzarella ve kaşar peynirinin yarısını sosun üzerine serpin. Füme kuru et dilimlerini, mantarları, kiraz domatesleri, kırmızı ve sivri biberleri, zeytinleri ve mısır tanelerini eşit şekilde pizzanın üzerine yerleştirin. Kalan peyniri de en üste serpiştirin.
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7
Önceden ısıtılmış 220°C fırında yaklaşık 15-18 dakika, kenarları kızarıp üzeri eriyip hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan pizzayı birkaç dakika dinlendirdikten sonra üzerine taze roka yapraklarını serpin. Sıcak servis edin, afiyetle yiyin
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